18 लाख की लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिसवालों ने घूस लेकर छोड़ा, 5 गिरफ्तार

बिहार में लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों से घूस लेकर उन्हें जेल से छोड़ने का मामला सामने आया है। इस मामले में पांच पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामला बिहार के पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र का है। डीआईजी सेंट्रल रेंज आर कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पांच पुलिकर्मियों ने पिछले सप्ताह नौबतपुर में 18 लाख की लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों को घूस लेकर छोड़ दिया।

इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे जांच की जा रही है। डीआईजी आर कुमार ने बताया कि बेऊर थाना पुलिस ने सिक्कों से भरा एक पिकअप वाहन बरामद किया था जिसे लूट लिया गया था, यह घटना सिक्का कांड के नाम से चर्चित हुआ था।एसआईटी की जांच के बाद यह सामने आया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे डेढ़ लाख रुपए लेकर उन्हें छोड़ दिया। जांच के दौरान मनेर निवासी विट्टू और पिंटू को दानापुर इलाके से गिरफ्तार किया और दो लाख रुपये के सिक्के बरामद किए।

Patna: 5 police personnel arrested by police allegedly for releasing criminals after accepting bribe. R Kumar,DIG Central Range,says,“The arrested policemen took bribe to release robbers who had looted coins, worth Rs.18 lakh last week in Naubatpur.FIR registered.Probe on” #Bihar pic.twitter.com/5hVwtWxMfE

