Pakistan Election Results 2018 Live Updates: इमरान खान की पार्टी पीटीआई जीत की ओर

शाम छह बजे मतदान खत्म होने के बाद पाकिस्तान में अब मतगणना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के सभी प्रांतों में मतगणना शुरू हुई। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने मतदान में भाग लेने पर जनता की सराहना की । पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर कहा-पाकिस्तान एक बार फिर जीता।

Thank you fellow Pakistanis. World has seen your love & respect for Pak Armed Forces & LEAs today. U hv rejected all kinds of malicious propaganda. We are strong because we have your unflinching support. Our lives are dedicated to Pakistan and its People.🇵🇰Pakistan wins again! pic.twitter.com/MGbujoGjZk