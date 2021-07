भारत की बेटी मीराबाई चानू ने टोक्यो में ऐसा इतिहास रचा है कि हर एक भारतीय उनकी इस उपलब्धि को लेकर गर्व महसूस कर रहा है। फिल्म जगत, खेल जगत और राजनीति हर वर्ग के लोग उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं इसी बीच पदक जीतने के बाद खुद चानू ने क्या रिएक्शन दिया है ये जानने के लिए निश्चित ही हर कोई उत्सुक होगा। आपको बता दें चानू ने एक खास इच्छा जताई है जिसे वे देश लौटने पर सबसे पहले पूरी करना चाहेंगी।

49 किग्रा वर्ग में भारत को वेटलिफ्टिंग में पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू ने बताया है कि वे पिछले 5 सालों में सिर्फ 5 दिन ही घर पर रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी मां के हाथ का खाना काफी मिस किया है, तो उनकी सबसे पहली इच्छा है वे देश लौटते ही अपनी मां के हाथ का बना खाना खाएंगी जिसमें फिश करी उनकी पहली पसंद होगी।

गौरतलब है रियो ओलंपिक 2016 में दुर्भाग्यवश चानू पदक से दूर रह गई थीं। लेकिन उसके बाद से 2021 में पदक मिलने तक चानू ने कड़ी मेहनत की है। जिसका उदाहरण है कि वे इन 5 सालों में सिर्फ 5 दिन ही अपने घर पर रही हैं।

Mirabai Chanu says she’s been home for just 5 days in last 5 years & will now go home with the #Olympics medal & eat her mother’s homecooked food!

Her coach Vijay Sharma earlier said all she’s done since Rio is train, even during the shutdown.

All the pizza & fish curry to her!

