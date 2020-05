Maruti Suzuki Cars EMI Plan: कोरोना वायरस महामारी ने भारतीय ऑटो उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। देशभर में करीब 2 महीने से लॉकडाउन है, और वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों की ब्रिकी के लिए नए-नए तरीकें अपना रही हैं। जिसमें कुछ वाहन कंपनी ‘Buy Now Pay Later’ की स्कीम पर काम कर रही हैं, तो कुछ ने ‘Buy Now Pay in 2021’ स्कीम पेश कर दी है।

फिलहाल आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखे हुए HDFC बैंक के सहयोग से मात्र 899 रुपये मंथली की ईएमआई(EMI) पर कार सेल करने की घोषणा कर दी है। मारुति सुजुकी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने आपसी सहयोग से कई वाहन लोन योजनाओं की पेशकश की है। जिन्हें केवल प्राइवेट वाहनों के लिए पेश किया गया है। आइए बताते हैं मारुति सुजुकी की कारों पर HDFC बैंक द्वारा पेश किए जाने वाली तीन मुख्य लोन योजनाएं।

1.Step-up EMI plus balloon scheme: इस योजना के साथ ग्राहक 1,111 रुपये प्रति लाख की बेहद कम ईएमआई (EMI) पर मारुति सुजुकी की कोई भी कार खरीद सकते हैं। इस योजनो के अंदर आने वाली लोन की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की जाएगी।

2.Flexi EMI scheme: फ्लेक्सी ईएमआई योजना ग्राहकों को लोन की पूरी अवधि केे भीतर हर तीन महीनें के लिए कम ईएमआई भुगतान करने की राहत प्रदान करती है। यानी हर तीन महीने बाद आपकी ईएमआई (EMI) की रकम कम कर दी जाएगी।

3.EMI of Just Rs.899: इस योजना के तहत नौकरी वाला ग्राहक को 6 महीने की ईएमआई सिर्फ 899 रुपये देने की अनुमति होगी। जबकि बिजनेसमैन को 899 रुपये की ईएमआई का विकल्प केवल 3 महीने के लिए ही दिया जाएगा।

बता दें, इसके अलावा मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर महिला ग्राहकों के लिए HDFC बैंक 100% तक ऑन-रोड फंडिंग और विशेष ब्याज दरों की पेशकश भी करेगा। वहीं कंपनी ने हाल ही में ICICI बैंक के साथ मिलकर भी 899 रुपये मंथली ईएमआई की स्कीम पेश की है।

