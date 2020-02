Maruti Ignis Old Vs New : देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने 2020 ऑटो एक्सपो में अपनी लोकप्रिय कार Maruti Ignis के फेसलिफ्ट मॉडल को पेश कर दिया है। Ignis नेक्सा के डीलरशिप से सेल होने वाली सबसे सस्ती कार है। जिसके फेसलिफ्ट मॉडल के स्टाइल और फीचर्स में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि नई Ignis में पुराने मॉडल के मुकाबले कौन कौन से अपडेट दिए जाएंगे।

एक्सटीरियर: Ignis में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में किया गया है, जिसे कंपनी ने अपनी मिनी एसयूवी एस-प्रेसो के समान यू शेप में बनाकर इसमें नई ग्रिल को जोड़ा है। इसके साथ ही इसमें क्रोम फिनिश के साथ नए LED हेडलैंप, नया बंपर, फॉग लैंप पर ब्लैक फिनिश दी गई है। Ignis के रियर में भी कंपनी ने इसी तरह के बदलाव किए हैं। जो इस कार को पहले से अधिक आकर्षक बनाते हैं। बता दें, मारुति फेसलिफ्ट इग्निस में लेसेन्ट ऑरेंज और फिरोजा ब्लू दो नए कलर विकल्प भी दिए गए हैं।

इंटीरियर : नई Maruti Ignis के इंटीरियर में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं। नई कार में पहले के समान ही 7 इंच का ट्च स्क्रीन इन्फोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे आप एंड्राएड ऑटो और एप्पल कार प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें मारुति के नए स्मार्टप्ले स्टूडियो सिस्टम को अपडेट किया है जो पहली बार वैगनआर में देखने को मिला था। बता दें, मारुति Ignis स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स से लैस है।

इंजन विकल्प: इंजन अपडेट की बात करें तो कंपनी ने कम डिमांड के चलते Ignis के डीजल इंजन को बंद कर दिया है, जिसके पेट्रोल वैरिएंट को पहले ही बीएस6 कंम्पलाइंट कर लॉन्च कर दिया गया है। ऐसे में Ignis के नए मॉडल में कोई तकनीकी बदलाव नहीं देखने को नहीं मिला है। Ignis में 1.2 लीटर की पेट्रोल यूनिट मिलती है, जो 83PS की पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करती है।

लांच और कीमत: फिलहाल इस कार की लांचिंग को लेकर कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन नेक्सा शोरुम पर इसकी प्री बुकिंग जरूर शुरू हो गई है, ऐसे में उम्मीद है कि इसे जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं कीमत की बात करें तो इस कार की कीमतों में काई खास बदलाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि Ignis का बीएस6 मॉडल पहले से ही बाजार में मौजूद है, जिसकी कीमत 4.83 लाख रुपये से शुरू होती है।

