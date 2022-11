Mainpuri Bypoll: डिंपल का प्रचार करने सड़कों पर अखिलेश यादव, नहीं गए थे आजमगढ़, ओपी राजभर का तंज- पत्‍नी के ल‍िए तो न‍िकलेंगे ही

OM Prakash Rajbhar Taunt Akhilesh Yadav: ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस तरह से आजमगढ़ में यादव प्रत्याशी लड़ाने से सपा को हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह से वो मैनपुरी से हारेंगे।

Mainpuri Bypoll: मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोट मांगते सपा चीफ अखिलेश यादव। (फोटो सोर्स: @yadavakhilesh)

पढें अपडेट (Newsupdate News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram