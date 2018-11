26 नवंबर को आईसीसी द्वारा जारी की गई टी-20 रैंकिंग में भारत के स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव और ऑस्ट्रेलिया के एडम जेम्प ने शानदार उछाल मारते हुए अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ किया और टॉप-5 में अपनी जगह बना ली है। हाल ही में खेली गई ऑस्ट्रेलिया – साउथ अफ्रीका और भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 मुकाबलों के बाद यह लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में कुलदीप यादव ने 20 पायदानों की लंबी उछाल मारते हुए तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली है जबकि एडम जेम्पा ने 17 पायदान की उछाल के साथ ही पांचवे स्थान पर खुद को काबिज करा लिया है। वहीं टॉप-20 गेंदबाजों की लिस्ट में 13 प्रमुख गेंदबाज स्पिनर हैं जबकि भारत के जसप्रीत बुमराह और बांग्लादेश के मुश्तफिजुर रहमान अंतिम -20 में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं।

ताजा रैंकिंग में अगर टॉप बल्लेबाजों की सूची की बात करें तो भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने यहां भी धमाका किया है और अपनी करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 11वें स्थान पर खुद को काबिज करा लिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में धवन ने शानदार बल्लेबाजी की थी वहीं विंडीज के साथ खेली गई टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी उन्होंने 92 रनों की पारी खेली थी। इस लिस्ट में पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम शीर्ष पर है वहीं गेंदबाजी में अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष पर बरकरार हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का नाम सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर की सूची में टॉप पर है।

BREAKING: New entrants into the top five of @MRFWorldwide ICC T20I Bowlers Rankings – Kuldeep Yadav and Adam Zampa!

https://t.co/JOSspBYxQS pic.twitter.com/ylH4Sq4ykQ

— ICC (@ICC) November 26, 2018