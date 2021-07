भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 4 अगस्त से करेगी। वहीं उससे पहले टीम के कॉम्बीनेशन को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच जारी अभ्यास मैच में केएल राहुल का विकेटकीपिंग करना और शानदार शतक जड़ना टीम सिलेक्शन में उनकी दावेदारी को और मजबूत करेगा। इसके अलावा ऋषभ पंत ने भी वापसी कर ली है और वे डरहम में टीम के साथ जुड़ गए हैं।

आपको बता दें कि काउंटी सिलेक्ट XI के खिलाफ जारी अभ्यास मैच में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में मयंक अग्रवाल के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका था लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। मयंक महज 28 रनों पर लिंडन जेम्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद पारी को संभाला शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल ने।

शुभमन गिल चोट के चलते भारत वापस लौट आए हैं और मयंक अग्रवाल कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल ने अभ्यास मैच में शानदार 101 रनों की पारी खेलकर खुद की दावेदारी को साबित किया है। हालांकि इस मुकाबले में केएल राहुल ने विकेटकीपिंग भी की थी लेकिन नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत की वापसी के बाद राहुल को ये जिम्मेदारी नहीं लेकिन रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिल सकता है।

हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऋषभ पंत को आइसोलेट कर दिया गया था। इसी कारण वे डरहम में खेले जा रहे पहले अभ्यास मैच में नहीं खेल पाए। 19 जुलाई को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को ऋषभ पंत डरहम में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं।

Hello @RishabhPant17, great to have you back #TeamIndia pic.twitter.com/aHYcRfhsLy

— BCCI (@BCCI) July 21, 2021