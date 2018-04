एक्टर प्रकाश राज बोले-धर्म के नाम पर वोट मांग रही बीजेपी कैंडिडेट की पत्नी, शर्म करो

अभिनेता प्रकाश राज ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है। प्रकाश राज ने भाजपा नेता की पत्नी का एक वीडियो शेयर किया है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देखिए भाजपा कैंडिडेट की पत्नी मंगलुरु में धर्म के आधार पर लोगों से उनके पति को वोट देने की अपील कर रही है। इस वीडियो में भाजपा कैंडिडेट की पत्नी लोगों से वोट मांगती नजर आ रही हैं। प्रकाश राज ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए इसे सांप्रदायिक राजनीति करार दिया है।

आपको बता दें कि भाजपा के साथ प्रकाश राज के रिश्ते काफी कड़वे रहे हैं। प्रकाश कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी एवं पार्टी के विचारधाराओं की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। इतना ही नहीं कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रकाश ने लोगों से अपील भी की थी कि वो भाजपा को वोट ना दें। प्रकाश राज ने कहा था कि भाजपा देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रकाश ने कहा था कि ‘बीजेपी कैंसर की तरह है’। पिछले महीने इंडिया टुडे ग्रुप के ‘कर्नाटक पंचायत’ कार्यक्रम के दौरान प्रकाश राज ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व हिन्दुस्तान में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म या किसी हिंदुत्व को दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु होना चाहिए।

उससे पहले मीडिया में ऐसी भी खबरें आई थीं कि एक टीवी कार्यक्रम में अभिनेता प्रकाश राज ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। उस वक्त कथित तौर पर प्रकाश राज ने कहा था कि जो कोई भी हत्या और हिंसा की बात करता है, उसे वो हिंदू नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 12 मई को एक चरण में मतदान होना है और चुनाव के नतीजे 15 मई को घोषित किये जाएंगे। कर्नाटक चुनाव में इस बार भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। तीनोंं ही दल वहां जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने-अपने दावे कर रहे हैं।

Look at a BJP candidates wife begging for votes on the basis of a religion in mangalore south /karnataka … shame on ur communal politics. Is this your “Sabki saath sabka Vikas “…#justasking pic.twitter.com/lHDbTa57O6

— Prakash Raj (@prakashraaj) April 27, 2018