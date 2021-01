कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन बिहार की राजनीति में फिलहाल चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच एक दूसरे को ठिकाने लगाने का सिलसिला चल रहा है। यही वजह है कि जदयू के नेता चिराग की पार्टी एलजेपी को NDA का हिस्सा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि चिराग ने बिहार चुनाव में हमारे गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा उन्हें अब NDA का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

जदयू नेता केसी त्यागी ने राजग की बैठक में लोजपा के शामिल होने के निमंत्रण को लेकर कहा, वह चिराग पासवान की पार्टी को राजग का सदस्य नहीं मानते। लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजग उम्मीदवारों के खिलाफ कार्य किया, इससे हमारे गठबंधन को काफी नुकसान हुआ। उनका कहना है कि जब कोई खुलकर हमारा विरोध कर सकता है तो हम कैसे उसके साथ गलबहियां डाल सकते हैं। लिहाजा अभी के राजनीतिक परिदृश्य में चिराग की एनडीए में कोई जगह नहीं है।

We don't consider Chirag Paswan's Lok Janshakti Party a member of NDA: JD(U)'s K C Tyagi on invite to LJP to attend NDA meeting

