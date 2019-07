जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान मलिक संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ”ये लड़के जो बंदूक लिए फिजूल में अपने लोगों को मार रहे हैं। पीएसओ, एसडीओ को मारते हैं। क्‍यों मार रहे हैं इनको? उन्‍हें मारो जिन्‍होंने तुम्‍हारा मुल्‍क लूटा है। जिन्‍होंने कश्‍मीर की सारी दौलत लूटी है। इनमें से भी कोई मारा है अभी? बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा। लिट्टे भी कुछ नहीं कर पाया बंदूक के दम पर।”

सत्यपाल मलिक के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशन कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अबदुल्लाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ”यह शख्स जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, आतंकियों से कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट नेता हैं उसे मार डालो। ऐसे शख्स को गैरकानूनी हत्याओं और कंगारू अदालतों के बारे में बात करने से पहले पता होना चाहिए कि उनके बारे में दिल्ली में क्या राय है।”

This man, ostensibly a responsible man occupying a constitutional position, tells militants to kill politicians perceived to be corrupt. Perhaps the man should find out about his own reputation in Delhi these days before sanctioning unlawful killings & kangaroo courts. https://t.co/bsa9khBjkC

