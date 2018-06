प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून में हैं। यहां भारतीय वन अनुसंधान संस्थान परिसर में उनका तकरीबन 50 हजार साधकों के साथ योग करने का कार्यक्रम है। आज सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी एफआरआई परिसर पहुंचे। इस दौरान मंच पर उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. केके पॉल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय और राज्या आयुष मंत्री मौजूद हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री के साथ योग करने के लिए लोग देर रात से ही परिसर में जुटने लगे थे। परिसर में काफी मात्रा में लोगों की मौजूदगी है।

प्रधानमंत्री ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए योग की तमाम विशेषताओं के बारे में बताया। दुनिया भर को योग दिवस की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि सारा विश्व योगा दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जहां-जहां उगते सूर्य के साथ सूरज की किरण पहुंच रही है, प्रकाश का विस्तार हो रहा है, वहां – वहाँ लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। देहरादून से लेकर डबलिन तक, शंघाई से लेकर शिकागो तक, जकार्ता से लेकर जोहानिसबर्ग तक, योग ही योग है। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि योगा बहुत सुंदर है क्योंकि यह जितना प्राचीन है उतना ही नया भी है। योग के महत्व के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को तनाव दूर करने का अच्छा उपाय माना जाता है। इससे बेचैनी और घबराहट दूर होती है।

Yoga is beautiful because it is ancient yet modern, it is constant yet evolving. It has the best of our past and presents and a ray of hope for our future. In Yoga, we have the perfect solution to the problems we face, either as individuals or in our society: PM @narendramodi pic.twitter.com/mqXop54KA3

— BJP (@BJP4India) June 21, 2018