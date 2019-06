क्रिकेट विश्व कप में भारत के दूसरे मुकाबले में रविवार (नौ जून, 2019) को सलामी बल्लेबाज शिखर धवन जमकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने दहाड़े। लंदन स्थित द ओवल मैदान में हुए इस मुकाबले में 95 गेंदों पर उन्होंने सैकड़ा जमाया, जबकि खबर लिखे जाने तक वह 101 गेंदों पर 109 रन बना चुके थे। धवन ने इस शानदार पारी में कुल 15 चौके जड़े, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 107.33 का रहा। हालांकि, आगे 109वीं गेद पर वह 117 रन पर मिशेल स्टार्क की गेंद पर सब्स्टीट्यूट फील्डर नाथन लायन को कैच गंवा बैठे।

धवन ने इस मैदान पर पिछली पांच पारियों में क्रमशः 102*, 125, 78, 21 और 100* रन बनाए थे। वह दूसरे ऐसे विजिटिंग (बाहरी) खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट्स में सबसे अधिक सैकड़े जड़ने के मामले में 19 पारियों में चार एक दिवसीय शतक जमाए हैं। उनसे पहले यह कारनामा वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स (29 पारियों में) ने किया था।

आईसीसी वनडे टूर्नामेंट्स में सर्वाधिक शतक जमाने वाले ये हैं खिलाड़ीः

सात- सचिन तेंदुलकर/सौरव गांगुली (दोनों भारत)

छह- रिकी पॉन्टिंग (ऑस्ट्रेलिया)/कुमार संगकारा (श्रीलंका)/शिखर धवन (भारत)

