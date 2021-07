टोक्यो ओलंपिक में भले ही शूटर्स और मुक्केबाजों ने निराश किया हो लेकिन ये ओलंपिक हॉकी के लिहास से अबतक खास रहा है। पहले पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए क्वार्टफाइनल में जगह बनाई उसके बाद शनिवार को महिला हॉकी टीम ने शुरुआती हार से उभरते हुए पूल स्टेज का शानदार अंत किया और पहली बार ओलंपिक में क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई।

आपको बता दें शुरुआती तीन मुकाबलों में जर्मनी, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स से बुरी तरह हारने के बाद रानी रामपाल की अगुवाई वाली इस टीम ने जो वापसी की उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टीम ने चौथे मुकाबले में आयरलैंड को 1-0 से मात दी और उसके बाद आज दक्षिण अफ्रीका को 4-1 से हराकर पूल में चौथे स्थान पर अपनी जगह पक्की की। शाम होते-होते आयरलैंड की हार ने भारत को अंतिम-8 में पहुंचा दिया।

अंतिम-8 में पहुंचकर जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। वहीं अंतिम-8 की भिड़ंत भारत के लिए आसान नहीं होने वाली है। भारतीय टीम का मुकाबला क्वार्टरफाइनल में होगा मजबूत ऑस्ट्रेलिया की टीम से। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रुप स्टेज के सभी 5 मुकाबले जीतकर पहला स्थान अपने पूल में हासिल किया था।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना क्वार्टरफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से होगा। दोनों टीमें हॉकी के मैदान पर हमेशा से चिर प्रतिद्वंदी रही हैं। भारत ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रिटेन से दो मुकाबले खेले थे जिसमें से लीग स्टेज में भारत जीता था और ब्रॉन्ज मेडल मैच में ब्रिटेन को जीत मिली थी।

Here is a good news for India !

Our Women’s #Hockey Team has made it to the Quarter-Finals of #Tokyo2020

You go girls ! #IndiaKaGame #StrongerTogether #TeamIndia pic.twitter.com/I397yjtrEl

— Dept of Sports MYAS (@IndiaSports) July 31, 2021