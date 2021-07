टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भले ही ऑस्ट्रेलिया से 7-1 से करारी हार झेलनी पड़ी हो लेकिन बाकी के मैचों में टीम एक के बाद एक जीत हासिल करती जा रही है। न्यूजीलैंड और स्पेन को धूल चटाने के बाद गुरुवार को भारत ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीमों में से एक और रियो की गोल्ड मेडलिस्ट अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त दे दी है। ये चार मैचों में भारत की तीसरी जीत थी और इसी के साथ टीम अंतिम 8 में पहुंच गई है।

आपको बता दें आज का मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार रहा। आखिरी दो मिनट में पूरे मैच की तस्वीर बदल गई। दरअसल 58वें मिनट तक स्कोर था 1-1 इसके बाद 58वें सेकंड में भारतीय स्ट्राइकर विवेक सागर ने ऐतिहासिक गोल करते हुए टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। सागर का ओलंपिक में ये पहला गोल था।

फिर इस गोल के बाद मानो भारत की किस्मत बदल गई और 59वें मिनट में मिला पेनल्टी कॉर्नर जिसको गोल में तब्दील किया भारत के स्ट्राइक हरमनप्रीत सिंह ने। भारत के लिए पहला गोल किया था वरुण कुमार ने, जिन्होंने 43वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर का बखूबी फायदा उठाते हुए अपने ओलंपिक करियर का पहला गोल दागा।

Now, that’s how we start our day.

Our third win of #Tokyo2020 and with that, we are guaranteed a top-two finish in Pool A. #INDvARG #IndiaKaGame #HaiTayyar #TeamIndia #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/dIJEpYZxbc

