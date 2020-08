देश में कोरोना से करीब 200 डॉक्टरों की मौत, चिंतित आईएमए की गुजारिश- PM दें ध्यान

महाराष्ट्र के मुंबई में अब घरेलू पैसेंजरों के लिए 14 दिन का क्वारैंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। बृहनमुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी इसमें छूट चाहते हैं, उन्हें कॉरपोरेशन को अपने आने से दो दिन पहले सूचना देनी होगी।

14-day home isolation for all domestic passengers arriving in #Mumbai is a compulsory precaution against #Coronavirus. Govt officials desiring an exemption must write to the Corporation two working days prior to arrival: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) pic.twitter.com/tcsTw1XBIw