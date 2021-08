भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थीं। लेकिन भारतीय गेंदबाज ने हार नहीं मानी और नॉटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में 9 विकेट लेकर दिखा दिया कि वे अभी भी भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। उन्होंने इसी के साथ दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर ट्रेंट ब्रिज के ऑनर बोर्ड पर दूसरी बार अपना नाम दर्ज करवा दिया है।

आपको बता दें क्रिकेट के जनक कहे जाने वाले देश इंग्लैंड में हर क्रिकेट स्टेडियम की परंपरा होती है उनका ऑनर बोर्ड। इस बोर्ड पर यादगार परफॉर्मेंस जैसे किसी बल्लेबाज का शतक या किसी खिलाड़ी के पांच से ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड इस बोर्ड पर खिलाड़ी के नाम के साथ दर्ज किया जाता है।

भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम दूसरी बार ट्रेंट ब्रिज के ऑनर बोर्ड पर दर्ज हो गया है। उन्होंने 2018 के इंग्लैंड दौरे पर पांच विकेट लेकर ये खास दर्जा हासिल किया था। बुमराह की इस उपलब्धि का वीडियो बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर शेयर किया है।

After a fantastic -wicket haul on Day 4 of the first #ENGvIND Test, @Jaspritbumrah93 has his name inscribed on the Honours Board for the nd time at Trent Bridge. #TeamIndia pic.twitter.com/znKWnwOCUz

— BCCI (@BCCI) August 8, 2021