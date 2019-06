Cricket World Cup 2019 Schedule and Points Table: न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया

Cricket World Cup 2019 Schedule Time Table, Points Table, PAK vs AFG, NZ vs AUS Match Timings: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के करीब 75 फीसदी मुकाबले हो चुके हैं। ऐसे में आखिरी चार में पहुंचने वाली टीमों की स्थिति काफी कुछ स्पष्ट होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया 7 में से 6 मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। वह 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर है। टीम इंडिया के अब तक 6 मैच हुए हैं। इसमें उसके 11 अंक हैं। वह दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के भी 7 मैच में 11 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वह तीसरे नंबर पर है। उसका आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। यदि वह ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा। वहीं, लीड्स में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान यदि अफगानिस्तान को हरा देता है तो इंग्लैंड के अंतिम चार में पहुंचने की राह कठिन हो जाएगी।

यहां देखें आगे आने वाले मैचों की डिटेल्स : वर्ल्ड कप में आज दो मुकाबले हैं। पहला लीड्स के हेडिंग्ले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगा। लंदन के लार्ड्स मैदान पर होने वाले दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने होंगी। इन दोनों मुकाबलों पर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच Star Sports Hindi पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन Hotstar भी मैच उपलब्ध रहेगा। पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 और दूसरा मैच शाम 6 बजे से देखा जा सकता है।

आज के मुकाबले

पहला मैच : Pakistan vs Afghanistan

समय : दोपहर 3 बजे से।

मैदान : Headingley Leeds

दूसरा मैच : New Zealand vs Australia

समय : शाम 6 बजे से।

मैदान : Lord’s, London

भारत से हारने पर इंग्लैंड के लिए कठिन हो जाएगी सेमीफाइनल की डगर : टीम इंडिया का अगला मुकाबला 30 जून को मेजबान इंग्लैंड से है। भारत यदि इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करने में सफल रहता है तो न सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा बल्कि अंक तालिका में भी शीर्ष स्थान पर कब्जा भी जमा लेगा। इंग्लैंड के 7 मैच में 8 अंक है। वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। यदि वह हार जाता है तो उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बहुत कम रह जाएंगी, क्योंकि उसका अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से 3 जुलाई को है। न्यूजीलैंड के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि इंग्लैंड को उसके खिलाफ जीत हासिल करना मुश्किल होगा।

