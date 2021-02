‘मैं उखाड़ने ही आया हूं बंगाल’, इधर बोले शाह; उधर टिकैत ने कहा- केंद्र के काबू में है गुजरात, हम कराएंगे आजाद

टीवी पर एक शो में गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह बंगाल सरकार को उखाड़ने के लिए ही वहां जा रहे हैं। उधर, हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों की सभा में राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात केंद्र के काबू में है। अब हम उसको आजाद कराएंगे।

अमित शाह का कहना था कि वह बंगाल में सरकार को उखाड़ने ही गए हैं। जब ममता सरकार जाएगी तभी बीजेपी आएगी। जब ऐंकर ने कहा कि आपकी इसी शब्दावली की वजह से बंगाल में हिंसा हो रही है तो शाह का कहना था कि बंगाल सरकार उखड़ने से मना कर दे, हिंसा क्यों की जा रही है। उनका कहना था कि ममता सरकार ठीक नहीं चल रही है। तभी लोग उनके खिलाफ हैं।

अमित शाह ने कहा कि बंगाल में उनके 130 कार्यकर्ता मारे गए। ऐंकर ने जब कहा कि मारे तो टीएमसी के लोग भी गए हैं तो शाह का कहना था कि ममता अपने उन लोगों की संख्या बताए, जो राजनीतिक हिंसा में मारे गए। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पाताल से तलाश करके टीएमसी के गुंडों को लाएंगे। जिन लोगों ने बीजेपी वर्कर्स की हत्या की है उन्हें कानून के तहत सजा दिलाएंगे। उनका कहना था कि बंगाल के लोग पूरी तरह से ममता शासन के खिलाफ हो चुके हैं।

We will march nation-wide, go to Gujarat and set it free. It's controlled by Centre. India is free but people of Gujarat are imprisoned. If they want to join the movement, they are jailed. We are deciding on the date: BKU leader Rakesh Tikait during Mahapanchayat in Bahadurgarh pic.twitter.com/QZkvjDSf5X

