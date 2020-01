राशन की लाइन में खड़ा था शख़्स, फोन की घंटी बजी और उधर से आवाज आई- ‘आपको पद्मश्री मिल गया है…’

हरेकाला हजब्बा (Harekala Hajabba) उस वक्त राशन की दुकान पर लाइन में खड़े थे। अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और उधर से आवाज आई, ‘आपको पद्मश्री सम्मान मिला है….।’ मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हजब्बा उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें इस बार सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए चुना है। पेशे से संतरा बेचने वाले हरेकाला हजब्बा की कहानी लोगों का दिल जीत रही है और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। IFS अधिकारी प्रवीण कसवान ने भी हजब्बा की स्टोरी साझा की है।

कौन हैं हरेकाला हजब्बा?: हरेकाला हजब्बा कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ा के एक छोटे से गांव न्यूपाड़ापू (Newpadapu) के रहने वाले हैं। 68 साल के हजब्बा ने तमाम मुश्किलों का सामना किया। खुद कभी स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसने देश-दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींचा और उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया।

संतरा बेच पैसे जुटाए और खोल दिया स्कूल: संतरा बेचकर गुजर-बसर करने वाले हरेकाला हजब्बा (Harekala Hajabba) यूं तो खुद कभी स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन उनकी तमन्ना थी कि उनका गांव शिक्षित हो। हर घर में शिक्षा का उजियारा फैले। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजब्बा के गांव में साल 2000 तक कोई स्कूल नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोलने की ठानी। हर दिन करीब 150 रुपये कमाने वाले हजब्बा ने अपनी जीवन भर की पूंजी इस काम में लगा दी। पहले एक मस्जिद में छोटे से स्कूल की शुरुआत हुई। फिर कारवां बढ़ता गया।

Harekala Hajabba was in a line on a ration shop when authorities informed him that he got #Padma Shri. This fruit seller from Dakshin Kannada is educating poor children in his village of Newpadapu from a decade in a mosque. Doing all the efforts including spending his savings. pic.twitter.com/rufL3RZ15o

