सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि हाथियों का एक झुंड मरे हुए बच्चे का ‘अंतिम संस्कार’ करने जा रहे हैं। इस ‘अंतिम यात्रा’ के दौरान सभी हाथी गमगीन हैं। उनकी आंखों में आंसू है। वीडियो वायरल होने पर लोग कह रहे हैं, ‘मानव को जानवरों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।’

यह वीडियो भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रवीण कसवान द्वारा पिछले सप्ताह टि्वटर पर शेयर किया गया था, लेकिन अब यह तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए प्रवीण ने लिखा, ‘यह आपको बदल देगा। हाथी रोते हुए अपने मृत बच्चे को अंतिम यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह परिवार अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता है।’

प्रवीण द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है, ‘एक हाथ अपनी सूढ में मृत बच्चे को उठाए धीरे-धीरे सड़क पार करता है। इसके बाद शव को सड़क पर रख देता है और शांति से खड़ा हो जाता है। पीछे से काफी संख्या में जवान और बच्चे हाथी जंगल से निकलते हैं। कुछ देर बाद सभी शव को लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं।’ इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 6,882 लोगों ने रिट्वीट किया और 14,346 लोगों ने लाइक किया।

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

