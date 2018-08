पूर्व भारतीय कप्तान का निधन, शोक में क्रिकेट जगत

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर का बुधवार रात मुंबई में निधन हो गया। वह 77 साल के थे। 1966 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले अजीत ने जसलोक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वाडेकर ने अपने करियर में 37 मैच खेले और 2113 रन बनाए थे। इसके अलावा अजीत वाडेकर ने दो वनडे मैच भी खेला था। अजीत को 1977 में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्हें विदेशी जमीन पर भारतीय टीम को पहली जीत दिलाने वाले कप्तान के तौर पर याद किया जाता है।

1990 में वाडेकर ने भारतीय टीम के मैनेजर के रूप में भी काम किया था। 77 साल के अजीत वाडेकर के निधन पर समूचा क्रिकेट जगत शोक में है।

Former Indian test captain Ajit Wadekar passes away at 77 in Mumbai’s Jaslok Hospital. pic.twitter.com/pUq0QzrNfo

