Eid 2019: ईद के दिन कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में पत्थरबाजी हुई। घाटी में पत्थरबाजों ने पाकिस्तानी और खुंखार आतंकवादी सगंठन आईएसआईएस के झंडे भी फहराए। वहीं पुलवामा जिले के एक गांव में आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग कर एक नागरिक को मौत के घाट उतार दिया।

ईद के मौके पर घाटी में फैली हिंसा की शिया वक्फ बोर्ड के चीफ वसीम रिजवी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने टाइम्स नाउ से बातचीत में कहा है कि वह (पत्थरबाज) जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। घाटी का माहौल खराब किया जा रहा है। इनके साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। इस्लाम में कभी नहीं कहा गया कि तुम किसी के साथ ज्यादती करो। यह त्योहार खुशी का त्योहार है और इस अवसर पर भी आप पत्थरबाजी कर रहे हो तो अपने को मुस्लमान कैसे कह सकते हो।’

