अगर आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप ऐसा घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने विभिन्न बैंकों को इजाजत दे दी है कि वो वीडियो के जरिए Know Your Customer (KYC) कर सकते हैं। जी हां, अब बैंक आपसे ऑडियो-वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकता है। इस दौरान किसी तरह का फ्रॉड ना हो इसके लिए बैंक Artificial Intelligence (AI) and Facial Recognition Technologies की मदद ले रही है।

ग्राहकों से वीडियो पर बातचीत बैंक के कर्मचारी ही करेंगे। वीडियो पर बैंक कर्मचारी से बातचीत करते वक्त आपसे आपका PAN Card दिखाने के लिए कहा जाएगा। इस लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी एक तस्वीर भी अलग से खींची जाएगी। इतना ही नहीं बैंक आपके लाइव लोकेशन के बारे में भी इस दौरान जानकारी रखेगा। दरअसल इसका मकसद यह है कि बैंक यह कन्फर्म कर सके कि उसका ग्राहक शारीरिक तौर पर भारत में ही मौजूद है।

आरबीआई ने जो सर्कुलर बैंको को जारी किया है उसके अनुसार, रेगुलेटेड संस्थानों को केवाईसी प्रोसेस के दौरान ग्राहक द्वारा दिखाए गए PAN कार्ड की साफ तस्वीर लेनी होगी। ग्राहक द्वारा e-PAN उपलब्ध कराने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में बैंक का कर्मचारी ही ग्राहक से बातचीत करेगा और जरुरत पड़ने पर जरुरी जानकारियां भी मांगेगा।

बातचीत के दौरान बैंक का कर्मचारी आपसे रियल-टाइम की जानकारी भी लेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की यह वीडियो रियल टाइम है ना की प्री-रिकॉर्डेड। किसी तरह के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए बैंक वीडियो के जरिए हुई बातचीत के पूरे रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेगा ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। वीडियो के जरिए केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राहक जल्दी ही बैंक की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

क्या है KYC?:

बता दें कि नो योर प्रक्रिया के तहत बैंक ग्राहकों से जरूरी डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन करता है, ताकि बैंक के किसी सर्विस का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। यह नया बैंक अकाउंट खोलने के समय पूरा किया जाता है। समय-समय पर बैंक इसे पूरा करते हैं।

