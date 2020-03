Coronavirus Fear: दुनियाभर में कोरोनावायरस मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब लोगों में इसका डर भी फैलने लगा है। कोरोनावायरस से बचने के लिए ज्यादातर लोग घर के बाहर मास्क पहनने जैसे एहतियात तक बरत रहे हैं। डॉक्टरों ने भी लोगों को गले मिलने, हाथ मिलाने जैसी चीजों से बचने की हिदायत दे दी है। कोरोनावायरस के अलर्ट के बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मजेदार वाकया हुआ। हाल ही में वे मंत्रियों के साथ बैठक के लिए बर्लिन पहुंची थी। यहां उनकी सीट के पास ही देश गृह मंत्री होर्स्ट सीहोफर बैठे थे। मर्केल ने अभिवादन के तौर पर सीहोफर से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। हालांकि, मंत्री ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद मर्केल जल्दी से अपना हाथ खींचती हैं और कमरे में ठहाके लगने लगे।

WATCH: German minister turns down a handshake from Germany’s Chancellor Angela Merkel due to the #coronavirus. #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/e8jf2vDXRp

— NYC News Outlet (@NYCNewsOutlet) March 2, 2020