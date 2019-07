मध्य प्रदेश के मंत्री का बीजेपी पर तंज, कहा- कुत्ते जैसी मानसिकता है उनकी…

मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच शब्दों के बाण चलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को कुत्ते जैसी मानसिकता वाला बताया। हाल ही में गृह विभाग में तैनात खोजी कुत्तों का तबादला किया गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा था।

इसके जवाब में बीजेपी विधायक रामेश्वर वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि ‘अगर सज्जन सिंह वर्मा हमें कुत्ता कह रहे हैं तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हां हम कुत्ते हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता के वफादार कुत्ते हैं।

बीजेपी ने मध्य प्रदेश सरकार के अस्थिर होने का दावा किया था। इसपर सज्जन वर्मा ने कहा कि पहले एक मुंगेरीलाल होते थे, अब 5-6 बीजेपी में हो गए हैं।शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा , गोपाल भार्गव, भुपेंद्र सिंह को हसीन सपने देखने की आदत है , उनके आरोपों से क्या होता है।

Sajjan Singh Verma, Madhya Pradesh Minister on BJP mocking Kamal Nath govt’s order of transferring 46 police dog handlers across the state along with their canines: Yeh unki (BJP) mansikta hai kutte jaisi aur kya kare. pic.twitter.com/gmhSPDtlzE

— ANI (@ANI) July 15, 2019