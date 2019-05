अग्निपथ! प्रियंका ने पिता राजीव को याद कर किया ट्वीट, ”आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे”

कांग्रेस महासचिव और पूर्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रियंका ने पिता के साथ बचपन की एक तस्वीर और एक कविता के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस ट्वीट में पूर्व पीएम को अपना हीरो बताया है।

प्रियंका ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ का एक अंश साझा किया है। हरिवंश राय की यह कविता बेहद मशहूर है। इसमें वह जीवन और उससे जुड़े संघर्षों को कविता के जरिए बताने की कोशिश करते हैं।

You will always be my hero. pic.twitter.com/LYPciCD234

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 21, 2019