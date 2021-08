टोक्यो ओलंपिक में भले भारत को ज्यादातर खेलों से जख्म मिले हो लेकिन पुरुष और महिला हॉकी टीम उन जख्मों पर खुशी का मरहम लगा रही है। रविवार को पहले 49 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई उसके बाद सोमवार को महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में एंट्री की।

भारतीय हॉकी टीमों के इस शानदार प्रदर्शन पर कई लोग भावुक हो उठे। इसी बीच एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसमें रविवार को कमेंटेटर्स मैच का आंखों-देखा हाल सुनाते हुए खुद इस कदर भावुक हो गए कि वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। इन दोनों कमेंटेटर्स का नाम सिद्दार्थ पांडे और सुनील तनेजा है।

निश्चित ही ये पल भावुक करने वाला था इस पल के लिए लोग पिछले चार दशकों से इंतजार कर रहे थे। ये पल भारतीय हॉकी को नए आयाम पर पहुंचाने वाला पल था। 1972 के बाद पहली बार सेमीफाइनल और 1980 में आखिरी बार गोल्ड। यानी 19 साल से भारतीय खेल प्रेमियों को हॉकी के मैदान से इस खुशी के पल का इंतजार था।



इसके अलावा ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के भी दो वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में सीएम भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मैच देखते हुए दिखे और टीम की जीत के बाद खड़े होकर ताली बजाने लगे। फिर उन्होंने टीम को बधाई देते हुए सेमीफाइनल के लिए शुभकामना का संदेश दिया।

CM @Naveen_Odisha didn’t miss the golden moments when Indian Men’s hockey team advanced to the semi-finals in Olympics after 41-yrs

Govt of Odisha has been

official sponsor of national hockey teams since 2018

Hosted World Cup Hockey in BBSR in 2018

Hosting WC again in 2023 pic.twitter.com/wNMGgos751

— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) August 1, 2021