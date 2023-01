Indian Coast Guard: गुजरात तट के पास अरब सागर में डूब रहा था आपूर्ति पोत, संकटमोचक बन तटरक्षक बल ने बचाई चालक समेत 12 सदस्यों की जान

Indian Coast Guard: रक्षा विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि मुंबई स्थित आईसीजी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (एमआरसीसी) को शनिवार सुबह 11 बजे संकट का संदेश मिला, जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया।

रक्षा विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई के आईसीजी समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र (MRCC) को सुबह 11 बजे संकट संदेश मिलने के बाद शनिवार को अभियान चलाया गया। (फोटो : फाइल)

