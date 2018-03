मशहूर सिंगर पलक मुछल के भाई पर ऑर्गनाइजर को झापड़ मारने का आरोप, केस दर्ज

उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को गायिका पलक मुच्छल के भाई पलाश के खिलाफ मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। पलाश पर फरवरी माह में आयोजित होने वाले ताज महोत्सव के दौरान आयोजक समिति के एक सदस्य के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ताज गंज के एसएचओ शैलेंद्र सिंह के मुताबिक पलाश मुच्छल के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 332, 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पलक मुच्छल द्वारा 27 फरवरी को एक प्रस्तुति के दौरान उनके भाई की आयोजक समिति के सदस्य सुधीर नारायण के साथ तीखी नोकझोंक हो गई थी। उन्होंने नारायण पर पलक की मां के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

सुधीर नारायण ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे थप्पड़ मारा और धमकया। जिलाधिकारी गौरव दयाल ने कहा कि जांच की जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि होली के तुरंत बाद प्राथमिकी पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पलक मुच्छल बॉलीवुड की मशहूर गायिका हैं और उन्होंने कई लोकप्रिय गाने गाए हैं। पिछले दिनों आगरा में चल रहे ताज महोत्सव के आखिरी दिन पलक का कार्यक्रम था। मंच पर प्रस्तुति के दौरान कार्यक्रम के आयोजन समिति के सांस्कृतिक संयोजक और गायक सुधीर नारायण ने उनसे एक होली गाने की फरमाइश की।

#Watch: Singer Palak Muchhal & brother Palash Muchhal create ruckus on-stage at #TajMahotsav after one of the organisers allegedly misbehaved with their mother. pic.twitter.com/QDjCHOWeya

— ANI UP (@ANINewsUP) February 28, 2018