मुख्तार अंसारी इतना ही पसंद है, तो बना दो UP कांग्रेस चीफ- राहुल-प्रियंका को कारोबारी का खत

कारोबारी अशोक सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि अगर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी उन्हें इतना ही पसंद है तो उसे यूपी कांग्रेस का मुखिया बना दें। उनका कहना है कि एक गैंगस्टर को पंजाब की कांग्रेस सरकार जिस तरह से शरण दे रही है, वह सरासर गलत है।

अशोक सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार मुख्तार के बेटे को सुरक्षा मुहैया करा रही है, जबकि वह एक ईनामी बदमाश है। उनका सवाल है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कारोबारी ने कहा कि वह डर के साए में जी रहे हैं। 2009 में मुख्तार ने उनके भाई की हत्या कराई थी, क्योंकि उसे ठेकेदारी का कमीशन नहीं दिया। इसके बाद गैंगस्टर ने उनके ड्राईवर सतबीर, राजेश राय पर हमला कराया। हमले में राजेश राय की की मौत हो गई थी। उनका आरोप है कि गैंगस्टर के इशारे पर उनसे जुड़े कई लोगों पर जानलेवा हमला करााया गया।

Listen in: Businessman Ashok Singh, who wrote to Rahul Gandhi & Priyanka Gandhi saying, 'Make Mukhtar Ansari UP Cong chief if you like him so much', speaks to TIMES NOW; expresses his disappointment over the stand taken by Punjab Govt in SC. pic.twitter.com/ARPepbK29Z

