Mainpuri और Rampur By-Election Result पर बसपा प्रमुख मायावती को शक, पूछा- क्या नतीजे के पीछे सपा और बीजेपी की मिलीभगत?

Mayawati Raised Question on UP By Polls Result: बसपा सुप्रीमो ने कहा कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की शिकस्त और मैनपुरी लोकसभा उप चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर सवाल उठाए

UP By Polls Result: मायावती ने उठाए यूपी उपचुनाव परिणामों पर सवाल (Photo-Indian Express/File)

