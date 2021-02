पंजाब निकाय चुनाव में अपनी शर्मनाक हार पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जमकर धांधली की है। यहां तक कि हमारे अध्यक्ष को कैंपेन नहीं करने दिया गया। उनकी बात पर कांग्रेस नेता ने कहा कि खिसयानी बिल्ली खम्बा नोचे। इसके बाद डिबेट में दोनों दलों के प्रवक्ताओं के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई।

बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता पलटू हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीच में दखल दिया तो आरपी सिंह ने कहा कि इनका ये ही लेवल है। टाईम खराब करने में मजा आता है इनको। ये हमेशा अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ये नकली किसान हैं। किसानों के नाम पर माहौल को बिगाड़ते हैं। आरपी सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता को नकली किसान कहा तो डिबेट का माहौल का फिर से गर्म हुआ।

Our party President was not allowed to campaign in #Punjab. It was not a fair poll at all: @rpsinghkhalsa, BJP Spokesperson#NewsToday with @PreetiChoudhry#PunjabMunicipalPolls #Punjab pic.twitter.com/XsXBfFBOsl

— IndiaToday (@IndiaToday) February 17, 2021