उत्तर प्रदेश के बरेली में एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बरेली से भाजपा के मेयर नगर स्वास्थ्य अधिकारी से बदसलूकी करते नजर आ रह हैं।दरअसल, नगर निगम द्वारा पकड़ी गई कुछ गायों को कम जुर्माने पर छोड़ने के लिए मेयर ने कहा था लेकिन ऐसा नहीं होने पर मेयर का गुस्सा भड़क गया और वह नगर आयुक्त के कार्यालय में जाकर नगर आयुक्त अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाने लगे।

क्या है मामला: खबरों के मुताबिक नगर निगम ने खुली घूम रही गाय को पकड़ लिया था। आरोप है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने गाय को छोड़ने के लिए पांच हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। इस बात की शिकायत किसी ने नगर के मेयर से कर दी जिसके बाद मेयर ने नगर आयुक्त के कार्यालय में पहुंचकर स्वास्थ्य अधिकाकरी को जमकर खरी खोटी सुनाई, उन्होंने नगर आयुक्त को भी नहीं छोड़ा और उनसे भी ऊंची आवाज में बात की।

#WATCH Bareilly Mayor Umesh Gautam shouts at a Health Officer alleging that the officer is indulging in corruption. A case has been registered against 50 people, including the Mayor, on the Health Officer’s complaint. (15-07) pic.twitter.com/0Pyyr30fxn



नगर आयुक्त के सामने ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ अभद्रता को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, अभद्रता करने का आरोप लगाकर 25 पार्षदों समेत 50 लोगों पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कराया है। शहर कोतवाली में आईपीसी की धारा 147, 332, 353 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मेयर ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हाथ पकड़कर ऑफिस से भी बाहर ले जाने का प्रयास किया था।

