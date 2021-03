बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटनाक्रम में बीजेपी के एक नेता की पत्नी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगाया है। हालांकि, टीएमसी ने इसे झूठ करार दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि उनका इस मामले से लेना-देना नहीं है। टीएमसी नेताओं के मुताबिक, बीजेपी नेता की पत्नी मामले को राजनीतिक रंग दे रही हैं।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का कहना है कि उनके पति बीजेपी के नेता हैं। टीएमसी से जुडे लोग रविवार को उनके घर में आए और पति के बारे में पूछने लगे। हमलावरों ने उनसे अभद्र शब्द भी कहे। महिला का कहना है कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें बालों से पकड़कर घऱ के बाहर तक घसीटा। उन्होंने घर के बाहर खड़े वाहन को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया।

West Bengal: A BJP worker lodged Police complaint against TMC workers for allegedly beating up his wife & vandalizing his vehicle,yesterday. The victim-his wife-says, "They grabbed my hair & dragged me out of my house. They thrashed me asking for my husband. They belonged to TMC" pic.twitter.com/QZblSCyjty

— ANI (@ANI) March 15, 2021