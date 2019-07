असम: बाढ़ से जान बचाकर बेडरूम में घुस आया बाघ और बिस्तर पर फैल गया

असम में बाढ़ की वजह से सिर्फ इंसानों पर आफत नहीं आई बल्कि जानवरों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। प्रदेश के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भर गया जिसके कारण एक गेंडे की मौत हो गई। अब सोशल मीडिया में एक बाघ की तस्वीर वायरल हुई है। वायरल तस्वीर काजीरंगा के पास के एक इलाके की है जहां बाघ बेड पर आराम फरमाते हुए देखा गया है। बेड पर आराम फरमाते हुए बाघ की तस्वीर सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रही है।

खबर के मुताबिक लोगों ने जिस वक्त बाघ को बेड पर देखा तो उनकी चीखें निकल गईं और चारों तर हड़कंप मच गया। बाघ को घर में देख आसपास के लोगों ने भी अपना घर खाली कर दिया और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। सूत्र बताते हैं कि बाघ पार्क में पानी भरने के कारण भागकर घर में जा पहुंचा और बेड पर आराम फरमाने लगा।

बाद में वन विभाग के अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई और उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया। बेड पर बैठे बाघ की तस्वीर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। जिसके बाद तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बाघ बाढ़ के पानी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान तलाशते हुए घर में पहुंच गया। एक यूजर ने लिखा कि बाघ काफी भूखा और थका हुआ है।

वहीं वन विभाग ने बताया कि बाघ को शांत करने और उसे सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है। जानना चाहिए प्रदेश में बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब है। 29 में बाढ़ के चलते अभी तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 57 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं।

अतिथि देवो भव !!!

A Royal Bengal Tiger flees the fully flooded #KazirangaNationalPark & takes refuge in a house in a nearby village.

Residents & wild life officials trying to coax him to get off the bed and lead him somewhere safe.

Pix Crtsy : @karishmahasnat pic.twitter.com/sW3fksjJIo

— Shreya Dhoundial (@shreyadhoundial) July 18, 2019