कोलकाता की एमपी\एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह को नोटिस देकर कहा है कि 22 फरवरी को या तो वह खुद पेश हों या फिर अपने वकील को अदालत में पेशी के लिए भेजें। उन्हें यह नोटिस मानहानि मामले में दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शाह पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है।

ध्यान रहे कि 11 अगस्त 2018 को मियो रोड की एक रैली में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अभिषेक ने एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि याचिका दायर की थी। अभिषेक ने अपनी याचिका में कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और इसका कोई सबूत नहीं है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शुक्रवार को देश के गृहमंत्री अमित शाह को समन जारी किया है।

Designated MP/MLA court in West Bengal issues summons to Home Minister Amit Shah to appear in person or by lawyer on February 22 in defamation case filed by TMC MP Abhishek Banerjee

— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2021