चुनाव से पहले पुदुचेरी में जारी सियासी संकट और ज्यादा गहरा गया है। कांग्रेस के एक और एमएलए के. लक्ष्मीनारायण ने अपना त्यागपत्र स्पीकर को सौंप दिया है। अब तक वहां कांग्रेस के पांच विधायकों ने इस्‍तीफा दिया है। दक्षिण के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार अल्‍पमत में आ गई है। इससे पहले दो मंत्रियों और दो विधायकों के इस्तीफे के बाद उपराज्यपाल तमिलिसाई ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहा था। यहां 22 फरवरी को सदन में फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

पुदुचेरी की विधानसभा में 33 सदस्‍य हैं। इनमें से 30 निर्वाचित और 3 मनोनीत होते हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों के इस्‍तीफे बाद अब उसके पास कुल 9 विधायक हैं। असेंबली में डीएमके के तीन, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, एआईएडीएमके के 4 और तीन मनोनीत सदस्‍य बीजेपी के हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी हैं। अब कांग्रेस गठबंधन के पास महज 13 विधायक हैं। उसे डीएमके और एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्‍त है। विपक्ष के सदस्‍यों की संख्‍या भी अब 14 है। फिलहाल, बहुमत का आंकड़ा 15 का है, जिससे कांग्रेस दो अंक दूर है।



उपराज्यपाल के सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता और एआईएनआरसी प्रमुख एन रंगास्वामी इस बात पर जोर दे रहे थे कि सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना चाहिए। इसके बाद सीएम वी नारायणसामी को यह निर्देश दिया। विधानसभा की बैठक सोमवार को होगी और इसका एकमात्र एजेंडा यह पता करना होगा कि सरकार के पास अब भी सदन में बहुमत है या नहीं। मतदान हाथ उठाकर होगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। हालांकि, राज्‍य के सीएम नारायणसामी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार संकट में है।



गौरतलब है कि पुदुचेरी में उठापटक पिछले कुछ अर्से से लगातार जारी है। इससे पहले वहां की उप राज्‍यपाल किरण बेदी को हटा दिया गया था। उनकी जगह तेलंगाना की राज्‍यपाल तमिल‍िसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी भेजा गया है। कांग्रेस की ओर से लगातार किरण बेदी को हटाने की मांग की जा रही थी।

Congress MLA K Lakshminarayanan hands over his resignation letter to Puducherry Assembly Speaker VP Sivakozhundu. pic.twitter.com/5hJVABW06s

— ANI (@ANI) February 21, 2021