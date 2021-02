‘आंदोलनजीवी’ शब्द पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, लोकसभा में बोले- चंदा लेने वालों को क्या कहोगे? चंदाजीवी संगठन के सदस्य?

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। किसान नेताओं को आंदोलनजीवी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि जो नेता घर- घर जाकर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्र ने आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की। महिलाओं को आंदोलन के माध्यम से मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्र पिता बने, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका, देश और विश्व में आंदोलन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि किसान नेता आंदोलनजीवी हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो दान लेने के लिए बाहर जाते हैं। क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि कल संसद में कहा गया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। यह सिर्फ बयानों में है, जमीन पर नहीं। किसानों को यह मिल रहा होता तो वो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन नहीं कर रहे होते। वह आंदोलनकारी किसानों को बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे देश के किसानों को जागरूक किया है।

What is being said about the agitations? That people are 'aandolan jivi'. What should I call the people who go out to collect donations? Are they not members of 'chanda jivi sangathan'?: Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav, in Lok Sabha https://t.co/cFDICT0C4X

