कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए केंद्र राजी हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार कह रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि अब शोषण बंद होने पर ही बात करेंगे। उधर, राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करने वाले लोगों का ट्विटर अकाउंट बंद करने पर कहा, ये मोदी शासन का स्टाइल है।

राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें चुप करा दो, दुनिया से काट दो, कुचल दो। राहुल की यह प्रतिक्रिया उन लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद करने पर आई है जो किसानों का समर्थन कर रहे थे और उनके ट्विटर अकाउंट बंद करा दिए गए। राहुल ने एक समाचार एजेंसी का स्क्रीन शाट शेयर किया। इसमें लिखा है कि सरकार की सहायता ट्विटर कर रहा है।

गौरतलब है कि दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच राजधानी किले में तब्दील हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ कर दी गई है। गाजीपुर के अलावा टीकरी और सिंघु सीमा पर भी किसानों का जमावड़ा है, लेकिन प्रदर्शन का मुख्य केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सीमा पर खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर मजबूत नाकेबंदी की है। यहां तार-बाड़, नुकीले अवरोध लगाए गए हैं।



दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली रोड पर खासतौर पर 6 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। सबसे आगे लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दूसरा स्तर पर लोहे की बैरिकेडिंग का है। इन दोनों के ही ऊपर कंटीली तारें लगाई गई हैं। इसके अगले स्तर में कंक्रीट के स्लैब ढाले गए हैं। इनके बीच में सीमेंट भरकर इन्हें मजबूत किया गया है।

Modi style of governance-

Shut them up

Cut them off

Crush them down. pic.twitter.com/Rdi0A8ftgp

