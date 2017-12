गुजरात चुनाव नतीजे देख एक्टर प्रकाश राज ने लिखा खुला खत, पूछा- डियर पीएम, क्या आप सही में जीते हैं?

गुजरात में भाजपा ने एक बार फिर सत्‍ता हासिल कर ली है। सोमवार को हुई मतगणना के बाद बीजेपी को 99 सीटें मिलीं। वहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी 80 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं, कांग्रेस बढ़त में है। कांग्रेस ने इसे अपनी नैतिक जीत बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि तमाम ‘साजिशों’ को बेअसर करते हुए पार्टी जीतने में कामयाब रही। बता दें कि 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 115 सीटें मिली थीं वहीं कांग्रेस के खाते में 61 सीटें आई थीं। हिमाचल में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल करते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। चुनाव नतीजे देख मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या आप सही में जीते हैं? प्रकाश राज ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री के नाम खुला खत लिखा है। इस खत में प्रकाश राज ने पूछा है कि आपके विकास मॉडल का क्या हुआ? आप लोग तो 150+ सीटें जीत रहे थे, उसका क्या हुआ?

प्रकाश राज ने पीएम मोदी को कुछ बातों पर सोचने की सलाह भी दी। एक्टर ने लिखा कि बांटने की नीति काम नहीं करती, हमारे देश में पाकिस्तान, धर्म और जाति से बड़े मुद्दे हैं। प्रकाश राज ने ये भी कहा कि हमारे देश में किसानों के कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनपर पीएम को जरूर गौर करना चाहिए।

Dear prime minster, Congratulations for the victory… but are you really happy..#justasking pic.twitter.com/9cNU24it3w

— Prakash Raj (@prakashraaj) December 18, 2017