18 July 2019 Panchang, History, Rashifal, Birthday, shubh muhurt : वैसे तो हर दिन का अपना महत्त्व और एक इतिहास होता है पर आज हम आपको बताएंगे कि क्यों है 18 जुलाई खास। इसमें आप जानेंगे 18 जुलाई का इतिहास, 18 जुलाई को जन्मे लोगों के बारे में, आज के दिन जन्मे लोगों कैसे होते हैं, 18 जुलाई का राशिफल, 18 जुलाई का पंचांग और 18 जुलाई गुरुवार को अगर आप अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं तो उसके लिए खास संदेश।

18 जुलाई का इतिहास- (18 july History)

1947 में आज ही के दिन ब्रिटेन की संसद ने भारत को आजाद करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया था। इस तरह भारत के आजाद होने की कहानी 18 जुलाई 1947 से रची जाने लगी थी। उस विधेयक को पारित करने के बाद पाकिस्तान और भारत को आजाद कर ब्रिटिश इंडिया शासन खत्म करने को मंजूरी दी गई थी। आज के दिन ही 1857 में बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा टेलीविजन का पहला रंगीन प्रसारण मद्रास में आज ही के दिन किया गया था। डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2002 में 18 जुलाई को ही देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे।

मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं (Happy Birthday Priyanka chopra, Happy Birthday smriti mandhana, Nelson Mandela)

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म आज के दिन ही 1918 में हुआ था। 1927 में 18 जुलाई को ही गजल सम्राट मेहदी हसन का जन्म हुआ था। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी अपनी खास पहचान बना ली है, उनका जन्मदिन भी 18 जुलाई को ही होता है। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना का जन्म भी आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई 1996 में हुआ था।

बेहद समझदार होते हैं 18 जुलाई को जन्मे बच्चे (Horoscope 18 July born)

18 जुलाई के दिन गुरुवार पड़ रहा है। इस दिन पैदा होने वाले लोग समझदार और बेहद बुद्धिमान होते हैं। इसके अलावा ये बेहद मिलनसार और मधुर स्‍वभाव के होते हैं और जीवन को हमेशा उत्‍सव की तरह लेते हैं। धर्म में इनकी विशेष रुचि होती है और इसलिए ये कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी, अनुशासन प्रिय तथा किसी भी कार्य का नेतृत्व करने वाले होते है।

आज का राशिफल- (18 July Rashifal, Aaj ka Rashifal)

मेष राशि वालों की किस्मत आज भरपूर सहयोग देगी। वृष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मिथुन राशि के लोग नए कार्यों का प्रारम्भ कर सकते हैं पर यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें। कर्क राशि के जातकों को मौद्रिक लाभ का संकेत है। तो परिवार में किसी बुजुर्ग का बिगड़ता स्वास्थ्य सिंह राशि के लोगों को चिंता में डाल सकती है। कन्या राशि वालों की पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। कुछ मामूली झटकों के बावजूद तुला राशि वाले अच्छी प्रगति करेंगे। वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए यह दिन शुभ है। पारिवारिक मामलों में सावधानी से काम लेने की जरूरत है धनु राशि के जातकों को। विदेशी व्यापार संबंधित सौदों को अंतिम रूप देने के लिए मकर राशि वालों के यात्रा की योजना फिर से शुरू होगी। कुंभ राशि के लोगों को आज अपने शब्दों के चयन के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। मीन राशि के लोगों के लिए उत्तरार्ध में कार्य से संबंधित यात्रा नए अवसरों को खोलेगी।

18 जुलाई का पंचांग- (18 july Panchang)

अगर आप 18 जुलाई 2019 को कोई शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें, शुभ दिन या मूहर्त की बेला में किया गया कार्य सफल होता है।

18 जुलाई 2019, गुरूवार

सूर्योदय — 5:54 am तिथि- कृष्ण पक्ष द्वितीया

सूर्यास्त — 6:35 pm नक्षत्र- श्रवण

अयन — दक्षिणायन माह- सावन

शुभ काल- (18 July Muhurt)

Brahma Muhurat — 04:18 AM – 05:06 AM

1.अभिजीत मुहूर्त —11:49 AM – 12:40 PM

2.अमृत काल — Jul 18 14:02 – 18 15:49

अशुभ काल सूर्या राशि- कर्क

राहू 01:50 PM – 03:25 PM चंद्र राशि- मकर

यम गण्ड 05:54 AM – 07:29 AM

कुलिक 09:04 AM – 10:39 AM

दुर्मुहूर्त 10:08 AM – 10:58 AM 03:12 PM – 04:03 PM

वर्ज्यम् 03:24 AM – 05:10 AM

अपनों को भेजें ये संदेश- (Happy Thursday, Good Morning wishes)

1.सुंदरता हो न हो, सादगी होनी चाहिए!

खुश्बू हो न हो, महक होनी चाहिए!

रिश्ता हो न हो, बंदगी होनी चाहिए!

मुलाकातें हो न हो, बातें होनी चाहिए

2. एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मो से ही पहचाना जाता है,

वरना अच्‍छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं।

शुभ गुरूवार

3. अगर कोई अपना पूरा समय साईं बाबा में लगाता है

और उनकी शरण में जाता है तो उसे अपने शरीर या आत्मा के लिए कोई भय नहीं होना चाहिए।

जय साईं बाबा

4. साईं नाम में सब देव समाए, जो जिस रूप में साईं को ध्यावे,

साईं उस रूप में दर्श दिखावे, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।

आपका गुरूवार शुभ हो

5. साई नहीं कहते मुझे चांदी या सोने के सिंघासन पर बिठाओ,

वो तो कहते हैं मन में श्रद्धा सबुरी रखो फिर अपने साईं को बुलाओ।

जय साईं बाबा

6. मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है।

शुभ प्रभात

