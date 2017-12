जायरा से छेड़खानी के आरोपी ने तोड़ी चुप्पी, माफी मांगते हुए दी यह सफाई

नाबालिग फिल्‍म अभिनेत्री जायरा वसीम के साथ विमान में छेड़खानी के आरोपी विकास सचदेव ने अपना पक्ष सामने रखा है। विकास ने पुलिस को बताया कि उसका पैर गलती से जायरा के गले से टकराया। विकास के अनुसार, जब जायरा ने अलार्म बजाया तब उसने माफी भी मांगी थी। 39 साल के विकास मुंबई के अंधेरी इलाके में रहते हैं। उनका कहना है कि वह दिल्‍ली से एक शोकसभा में शामिल होकर लौट रहे थे और बेहद थके हुए थे। विकास ने कहा कि वह लंबे समय से सोए नहीं थे, इसलिए उन्‍होने केबिन क्रू से कहा कि फ्लाइट के दौरान उन्‍हें डिस्‍टर्ब न किया जाए। विकास के अनुसार, वह पूरी फ्लाइट के दौरान सोना चाहते थे इसलिए उन्‍होंने खाना भी नहीं खाया। विकास के दावे का एक हिस्‍सा विस्‍तारा एयरलाइंस द्वारा मुंबई पुलिस को दिए गए बयान से मेल खा रहा है।

विकास के अनुसार, उनका पैर जायरा के कंधे से टकराने की जानकारी होते ही उन्‍होंने माफी मांग ली। विकास की पत्‍नी दिव्‍या ने अपने पति के दावे का समर्थन किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दिव्‍या ने कहा, ”मेरे पति दिल्‍ली से घर लौट रहे थे। उनके मामाजी गुजर गए थे और विकास की मनोस्थिति ठीक नहीं थी। वह काफी थकान महसूस कर रहे थे और मुझसे कंबल मांगा। वह सोना चाहते थे। मैं (अभिनेत्री के) आरोप से हैरान हूं। पुलिस ने मेरे पति को कस्‍टडी में ले लिया है।”

जायरा ने इंस्‍टाग्राम पर वीडियो में आरोप लगाया था कि उनके साथ विमान में छेड़छाड़ हुई। शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने रविवार देर रात विकास को हिरासत में ले लिया। उनपर POCSO एक्‍ट और आईपीसी की धारा 354 (महिला का शीलभंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

This is disgusting.. this female is a blotch on womankind.. so ashamed and put off. https://t.co/Wg3D5iGTJa

