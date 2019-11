View this post on Instagram

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेजी असताना देखील शिवसेनेनं केवळ हिंदुत्वासाठी आम्ही सहन केल पण आता दरवेळी ते सहन केले जाणार नाही.