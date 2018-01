युवा हुंकार रैली LIVE: जंतर-मंतर पर नहीं मिली इजाजत तो संसद मार्ग पर ही रैली करने लगे जिग्नेश मेवानी

दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर-मंतर पर रैली करने की इजाजत नहीं मिलने के बाद भी गुजरात के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी हुंकार रैली कर रहे हैं। मेवानी का काफिला फिलहाल संसद मार्ग पहुंच चुका है। हालांकि उन्हें उसके आगे यानी जंतर-मंतर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए वह संसद मार्ग पर ही रैली कर रहे हैं। वह इस वक्त वहां मौजूद मंच पर पहुंच चुके हैं। गुजरात के इस दलित नेता का कहना है कि वह चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में उन्हें अपनी बात कहने का और रैली करने का पूरा हक है। मेवानी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उन्हें रैली नहीं करने देना चाहती। उन्होंने कहा कि वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार उन पर निशाना साध रही है। वहीं जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के उद्देश्य से भारी मात्रा में पुलिसबल की तैनाती की गई है।

यहां पढ़िए Jignesh Mevani, Yuva Hunkar Rally Live Updates-

– जंतर-मंतर में इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है। जेएनयू छात्रसंघ की उपाध्यक्ष रह चुकीं शहला रशीद ने कहा है कि अगर लोगों की संख्या में कमी आती है तो इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी। मंगलवार को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होने वाली मेवानी की रैली को दिल्ली पुलिस ने भले ही कैंसिल कर दिया है, लेकिन जिग्नेश और रैली का आयोजन करने वाले संगठन अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होने वाली रैली को रद्द कर दिया है और कहा है कि जिग्नेश किसी अन्य इलाके में रैली करें।

– एनजीटी ने पिछले साल 5 अक्टूबर को जंतर मंतर रोड के पास किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने पर, धरना देने पर, रैली करने पर और भाषण देने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली पुलिस ने एनजीटी के इसी आदेश का हवाला देते हुए सोमवार की रात को ट्वीट किया, ‘NGT के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रैली करने को लेकर इजाजत नहीं दी गई है। आयोजकों से अनुरोध है कि वे किसी अन्य इलाके में रैली करें।’

– डीसीपी के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। हालांकि आयोजकों ने दिल्ली पुलिस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। जेएनयू छात्रसंघ की उपाध्यक्ष रह चुकीं और लेफ्ट नेता शहला रशीद ने डीसीपी के जवाब में ट्वीट कर कहा कि रैली तो वहीं की जाएगी।

No permission granted so far by Delhi Police to hold proposed protest at Parliament Street in view of NGT orders. Organisers have been constantly advised to go to alternate site which they are reluctant to accept. @PTI_News @ANI @htTweets @TOIIndiaNews @NavbharatTimes @DDNational

— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) January 8, 2018