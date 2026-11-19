गुजरात के भाजपा शासित वडोदरा नगर निगम (VMC) ने बुधवार को पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को विवादित जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। यह सब करीब चार घंटे तक चली तीखी बहस के बाद हुआ।

हालांकि, इस पूरी जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है। प्रस्ताव के तहत युसूफ पठान को जमीन का एक हिस्सा गिफ्ट के रूप पर दिया जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से को लगभग आधी कीमत यानी 5.52 करोड़ रुपये में बेचा जाएगा।

इस फैसले का कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं को VMC परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। परिसर के गेट बंद कर दिए गए और पुलिस बल तैनात किया गया।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अब नगर निगम यूसुफ पठान को भुगतान की जाने वाली सही राशि की जानकारी देगा। इसके बाद जमीन की बिक्री से संबंधित दस्तावेज पंजीकृत किए जाएंगे। हालांकि, यह जमीन डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट (Disturbed Areas Act) के दायरे में आती है। इस कानून के तहत सांप्रदायिक दंगों की आशंका वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण प्रतिबंधित है। ऐसे में वडोदरा नगर निगम इस बात पर कानूनी राय लेगा कि यह कानून इस प्लाट पर लागू होता है या नहीं।

कांग्रेस ने यूसुफ पठान को अलॉटमेंट का विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक कीमती पब्लिक एसेट को ऐसी शर्तों पर ट्रांसफर किया जा रहा है जो दूसरे नागरिकों को नहीं मिलेंगी। इससे पहले, नगर निगम की बैठक से पहले ही पुलिस ने वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और पार्टी के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था।

गुजरात सरकार ने किस आधार पर यूसूफ पठान को ‘उपहार’ दी जमीन, और खिलाड़ियों ने इसी तरह की मांग की तो? EXPLAINED

गौरतलब है कि गुजरात सरकार यूसुफ पठान को यह जमीन देने का प्रस्ताव 2014 में ही खारिज कर चुकी थी। अब 12 साल बाद उसी मामले में नए सिरे से पहल हुई है। पढ़ें पूरी खबर।