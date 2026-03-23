Jammu-Kashmir News: ईरान में चल रहे युद्ध में फंसे नागरिकों की मदद के लिए कश्मीरी लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है। वह ईरान की मदद के लिए नकदी, सोना और यहां तक कि घरेलू सामान भी दान कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया है। भारत में ईरानी दूतावास ने एक्स पर साझा किया कि कैसे कश्मीर की एक महिला ने लगभग तीन दशकों से सहेज कर रखा सोना दान कर दिया। यह उनके पति की आखिरी निशानी थी, जिनका 28 साल पहले निधन हो गया था।
दूतावास ने लिखा, “कश्मीर की एक सम्मानित बहन ने अपने पति की 28 साल पहले हुई मृत्यु की याद में रखा सोना ईरान के लोगों के प्रति प्रेम और एकजुटता से भरे हृदय से दान कर दिया। आपके आंसू और पवित्र भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा हैं और इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। धन्यवाद कश्मीर। धन्यवाद भारत।” खास बात यह है कि महिला ने बताया कि इन गहनों से उसका बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव था, क्योंकि ये उसके पति का दिया हुआ तोहफा थे। पति के गुजरने के बाद से उसने 28 सालों तक इन गहनों को बहुत संभालकर रखा था।
मानवीय पहल का हिस्सा है ये अभियान
यह पहल घाटी में चल रहे एक मानवीय अभियान का हिस्सा है। बडगाम और अन्य शिया बहुल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने मस्जिदों के बाहर दान के स्टॉल लगाए हैं। इनमें आभूषण, नकदी से लेकर तांबे के बर्तन तक का दान इकट्ठा किया जा रहा है।
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महिलाएं आगे बढ़कर गहने और घरेलू सामान दान कर रहीं- मोहसिन अली
बडगाम में एक कलेक्शन सेंटर बनाने में मदद करने वाले मोहसिन अली ने बताया, “मस्जिद इमाम जमान में हमने नेक इरादे से दान इकट्ठा करने के लिए एक स्टॉल लगाया है। हमारी माताएं और बहनें गहने, तांबा और नकद दान कर रही हैं ताकि हम ईरान को उसकी मौजूदा स्थिति में मदद कर सकें।” इस पहल में उम्र और जेंडर की सीमाओं को पार करते हुए लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाएं आगे बढ़कर सोने के गहने और कीमती घरेलू सामान दान कर रही हैं, वहीं बच्चों ने अपनी बचत और जेब खर्च का योगदान दिया है। युवा वॉलंटियरों ने खासतौर पर ईद के बाद घर-घर जाकर लोगों से समर्थन जुटाया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रयास मानवीय सरोकार और साझा पहचान की भावना दोनों से प्रेरित है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, रैनावारी के रहने वाले एजाज अहमद ने कहा, “ईरान पर थोपे गए इस अवैध युद्ध से भारी तबाही हुई है। सभ्य दुनिया कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि सहायता भेजे।”
शिमला में LPG संकट की मार
ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के चलते LPG गैस सिलेंडरों की सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं। इस कमी का असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। कई होटल और रेस्टोरेंट जहां अस्थायी रूप से बंद हो रहे हैं तो वहीं एलपीजी सिलेंडर विक्रेताओं के यहां लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। एलपीजी की कमी का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है जहां शिमला के एक लोकप्रिय होटल में पारंपरिक चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा की रसोई में भी ‘चार’ का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…