पीएम मोदी ने गुरुवार रात संसद द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किए जाने के बाद एक नया वीडियो संदेश जारी किया। जिसमें उन्होंने इसे अधिक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली के निर्माण और पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। गुरुवार को राज्यसभा में परीक्षा संशोधन बिल (सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026) पास हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एंटी-पेपर लीक बिल’ के पास होने की तारीफ की और कहा, “विश्वस्त परीक्षा पद्धति बनाने के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स का गठन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो।

उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशान झेल रहा है। इससे बच्चों के भविष्य पर भी संकट पैदा हो रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी- सभी राज्यों और केंद्र में शिक्षा प्रणाली में सुधार बहुत जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी की भी भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग- उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब हमें इनसे निपटने के लिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। ऐसे में हम संसद में बिल लेकर कर गए थे और जैसा आपसे मैंने वादा किया था, दो दिन संसद के दोनों सदनों में अधिकतम मान्य सांसदों ने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और सहमति दी। आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।

‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हो रही गलत व्याख्या’, FIR पर दिल्ली सरकार के फैसले से नाखुश CJP

दिल्ली सरकार द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करने के फैसले पर CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें बंद माना जा सकता है। हालांकि, CJP इस टर्मिनोलॉजी से संतुष्ट नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।