कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उनका चैलेंज अब भी कायम है। प्रधानमंत्री जब चाहें और जहां चाहें, उनसे इस बात पर बहस कर सकते हैं कि देशद्रोही कौन है और कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है।

राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर CRPF जवानों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि जवानों के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वे प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। राहुल ने लिखा, ”आपके चेहरों ने सब कुछ बता दिया। आपने प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमें नक्सली कहा।”

उन्होंने आगे कहा, ”मेरी चुनौती अब भी कायम है। वो मुझसे बहस करें – देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह।” राहुल ने यह भी दावा किया कि बहस के बाद प्रधानमंत्री किसी एक जवान के सामने भी खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे।

पीएम मोदी ने कहा था- संगठनों में घुसपैठ कर रहे ‘दिमागी नक्सली’

राहुल गांधी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश से नक्सलवाद का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया हुआ है। लेकिन ‘दिमागी नक्सली’ अब भी कई संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर रहे हैं।

मोदी ने कहा था कि ये लोग संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें हराना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर भी नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षाकर्मियों के हाथ बांधकर रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जवानों को जरूरी फैसले लेने की आजादी दी है। साथ ही वामपंथी उग्रवाद को व्यवस्था के भीतर से मिलने वाले समर्थन को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं।

पहले भी विदेशी ताकतों को लेकर PM पर लगाए थे आरोप

राहुल गांधी पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और भारत की आर्थिक व्यवस्था विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है। इसी मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी थी।

राहुल ने उस समय कहा था, ”मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं। कोई भी मंच हो, कभी भी आ जाइए। अगर हिम्मत है तो सामने आइए। आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस बात से डरे हुए हैं कि मुझे आपके बारे में क्या पता है।”

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने के संबंध में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और एथेनॉल ब्लेडिंग वाली पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। नेता विपक्ष ने कहा है कि पेट्रोल के नाम पर जनता से ठगी की जा रही है और उनका असली पेट्रोल चुराया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसे चार सौ बीसी बताया है।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल के सैंपल की जांच लैब में कराए जाने का हवाला दिया और कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि पेट्रोल में सिर्फ 20% एथेनॉल है लेकिन कर्नाटक सरकार की लैब रिपोर्ट में 20 प्रतिशत से ज्यादा एथेनॉल पाया गया है। कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच करवाई थी। इसके नतीजे सरकार के दावों से एकदम उलट निकले हैं।