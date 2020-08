आपका मुवक्किल गरीब तो नहीं दिखता, उनसे कहें शर्ट पहन कर स्क्रीन पर आएंं, वर्चुअल सुनवाई के दौरान बोले सुप्रीम कोर्ट जज

कोरोना संकट के चलते लगभग सभी काम वर्चुअल स्तर पर किए जा रहे है। इस दौरान अदालत की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जा रही है। ऐसे में सुनवाई के दौरान कई हास्यजनक किस्से भी सामने आए हैं।

हालही में राजस्थान हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन हुक्का पीते देखा गया था। ऐसा ही एक हास्यजनक किस्सा सुप्रीम कोर्ट से भी सामने आया है जहां सुनवाई के दौरान हुआ जब जज ने वकील को कहा कि अपने क्लाइंट से कहिये कि अच्छे से शर्ट पहन कर आए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने जज से कहा कि मेरा क्लाइंट बेहद गरीब है। इसपर जस्टिस एल. नागेश्वर राव ने कहा कि आपका क्लाइंट गरीब नहीं दिखता हमने उसे अभी स्क्रीन पर देखा है। जब वह स्क्रीन पर आए तो कृपया उसे शर्ट पहनने के लिए कहें।

Senior Advocate: My Lord, my client is very poor.

Justice Nageswara Rao: Your client doesn’t look poor, we saw him on screen. Just please tell him to wear a shirt though, when he comes on screen & be decently dressed.#CourtroomExchange #SupremeCourtOfIndia

